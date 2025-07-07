MSB acı haberi duyurdu: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Dün, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit düşen ve naaşına ulaşılamayan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'u arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 4 askerimizin şehit düştüğü öğrenilmişti.

İlerleyen dakikalarda MSB, şehit sayısının önce 8'e ardından da 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Güler bölgeye gidiyor

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de TSK komuta kademesi ile birlikte hem inceleme ve denetlemelerde bulunmak hem de şehitlerin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gittiği öğrenildi.

Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Hayatını kaybeden askerlerimizin isimleri şöyle:

-İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm

-Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık

-Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin

-İstihbarat Üsteğmen Ege Akar

-Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan

-Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı

-Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir

-Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak