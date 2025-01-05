MSB açıkladı: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" mesajını paylaştı.