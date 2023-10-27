MSB açıkladı: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye’nin kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.