MSB açıkladı: Hava savunma sistemine yatırım hedefi! 'Tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri'nin, köklü tarihi, yetenekli personeli, üstün teknolojisi, elde ettiği büyük başarılarıyla ülkenin iftihar kaynağı olduğunu belirterek, 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. İşte satır başları:

1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, arama tarama faaliyetleri kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 199 kişinin yakalandığını, 991 kişinin ise engellendiğini belirterek, "Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 880, engellenen kişi sayısı da 39 bin 970 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Tel Rıfat'ta 174 km uzunluğundaki tüneller imha edildi

Suriye'deki harekat alanlarında sürdürülen "tünel imha" faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 168, Menbic bölgesinde ise 174 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi.

102 personel TSK'dan çıkarıldı

Tuğamiral Aktürk, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise "Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir. Sadece bu yıl içerisinde 102 personel Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. FETÖ ile mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk günkü hassasiyetle devam edecektir." dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temasları hakkında bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız, NATO'nun gündemindeki konuların ele alındığı Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) oturumuna Cumhurbaşkanımıza refakaten katılım sağlamış, NATO Savunma Bakanları için düzenlenen çalışma yemeğine iştirak etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Romanya Cumhurbaşkanı ile Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda Başbakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere katılmış, Savunma Kritik Hammadde Stoklarının Temini, Depolanması, Taşınması ve Yönetilmesi İçin Çok Uluslu İşbirliği Kapasitesinin Kurulması Projesi Niyet Mektubu ile Hollanda'yla ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir niyet mektubunu imzalamış ve bazı müttefik ve ortaklık ülkelerin savunma bakanları ile görüşmeler gerçekleştirmiştir."

İsrail-İran gerilimi

Tuğamiral Aktürk, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara da değinerek, "İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor, varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini ve bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediğimizi vurguluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Personel ve askeri öğrenci temini

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "1 Temmuz'da başlayacak Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 29 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 1 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının "Askeralma Kanunu" gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatan Aktürk, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir" diye konuştu.

Hava savunma sistemine yatırım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye'nin savunma yatırımlarına ilişkin, "Öncelikli olarak hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.