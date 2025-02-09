MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtlarıyla ilgili açıklama yaptı. 29 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.