MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtlarıyla ilgili açıklama yaptı. 29 Ocak ile 7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Güçlüyüz, kararlıyız! 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2025
Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz… pic.twitter.com/F8PuMPMbej