MSB açıkladı: Şam'da DAEŞ'e karşı yeni koordinasyon birimi kuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında, Bakanlık kaynakları gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni birim 19 Mayıs itibarıyla faaliyete geçti

Terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen mücadele kapsamında, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni bir koordinasyon birimi kurulduğu bildirildi. Türkiye, Suriye ve Ürdün'ün ortaklaşa yer aldığı bu yapının 19 Mayıs itibarıyla faaliyete geçtiği belirtildi. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin de bu oluşumda personel görevlendirdiğini aktardı.

Suriye'de bölgesel güvenlik dinamikleri

Açıklamalarda, Suriye'de bölgesel güvenlik dinamiklerine dair gelişmeler de değerlendirildi. Kaynaklar, yeni Suriye yönetimi ile SDG (Suriye Demokratik Güçleri) arasında yürütülen mutabakat sürecini dikkatle izlediklerini ifade etti.

Ayrıca, Suriye'de ayrılıkçı yaklaşımlara karşı net bir duruş sergilendiği vurgulandı. Bakanlık kaynakları, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik tutumda herhangi bir değişiklik olmadığının da altını çizdi.