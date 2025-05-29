MSB açıkladı: Şam'da DAEŞ'e karşı yeni koordinasyon birimi kuruldu!
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam'da DAEŞ'e karşı Türkiye, Suriye ve Ürdün’ün ortak kurduğu yeni bir koordinasyon biriminin faaliyete geçtiğini duyurdu. 19 Mayıs'ta çalışmalara başlayan yapıya Türkiye de personel görevlendirdi. Bakanlık ayrıca SDG-Suriye ordusu mutabakatını yakından takip ettiklerini, ayrılıkçı gündemlere ise müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında, Bakanlık kaynakları gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yeni birim 19 Mayıs itibarıyla faaliyete geçti
Terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen mücadele kapsamında, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni bir koordinasyon birimi kurulduğu bildirildi. Türkiye, Suriye ve Ürdün'ün ortaklaşa yer aldığı bu yapının 19 Mayıs itibarıyla faaliyete geçtiği belirtildi. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin de bu oluşumda personel görevlendirdiğini aktardı.
Suriye'de bölgesel güvenlik dinamikleri
Açıklamalarda, Suriye'de bölgesel güvenlik dinamiklerine dair gelişmeler de değerlendirildi. Kaynaklar, yeni Suriye yönetimi ile SDG (Suriye Demokratik Güçleri) arasında yürütülen mutabakat sürecini dikkatle izlediklerini ifade etti.
Ayrıca, Suriye'de ayrılıkçı yaklaşımlara karşı net bir duruş sergilendiği vurgulandı. Bakanlık kaynakları, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik tutumda herhangi bir değişiklik olmadığının da altını çizdi.