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MSB: Atmaca mermisinin harp başlıklı ilk atışı başarıyla icra edildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Millî imkânlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi Atmaca’nın TCG Kınalıada korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Millî imkânlarla geliştirilen satıhtan satıha taarruz güdümlü mermisi Atmaca’nın TCG Kınalıada korvetinden harp başlıklı ilk atışı Karadeniz’de başarı ile icra edildi." açıklaması yaptı.

 

 