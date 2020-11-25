MSB: Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.