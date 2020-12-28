MSB: Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan ve operasyondan görüntülere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan "nokta atışlarını" obüsler takip etti.

Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi.

Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.