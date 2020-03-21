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  • MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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