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MSB: Binbaşı Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti

MSB, Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB: Binbaşı Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri'deki 12'nci Hava Üs Komutanlığında görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun."

Kaynak: AA

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