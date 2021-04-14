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MSB: Bir astsubay COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.