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MSB: Bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı

MSB, Irak'ın kuzeyinde Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğradığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "