MSB: Bir uzman çavuş COVID-19'dan hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, bir uzman çavuşun COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya'daki Hava Meydan Komutanlığında görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Savaş Tosun'un, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.