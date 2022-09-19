MSB: Cezalandırma atışlarıyla 17 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suruç'taki hudut karakoluna gerçekleştirilen terör saldırısının ardından 80'e yakın hedefin vurulduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki hudut karakolumuza roketatar tacizi yapan teröristler bir kahraman silah arkadaşımızı şehit ederken bir kahraman silah arkadaşımızı da yaraladı. Saldırı sonrası belirlenen hedefler güçlü şekilde ateş altına alınarak vuruldu. Devam eden cezalandırma atışlarıyla ilk belirlemelere göre toplam 17 terörist etkisiz hâle getirildi. 80’e yakın terör hedefi de vurularak imha edildi." denildi.