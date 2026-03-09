MSB duyurdu: F-16'lar ve savunma sistemleri KKTC'de!
Son dakika... Orta Doğu ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile ateş çemberine dönerken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini artırmak için 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu.
Orta Doğu'daki karşılıklı saldırılar Körfez ülkelerine yayılırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), KKTC'nin güvenliği için harekete geçti.
MSB, söz konusu konuşlandırmanın bölgede artan gelişmeler doğrultusunda hazırlanan kademeli planlama kapsamında gerçekleştirildiğini bildirirken açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.
Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."