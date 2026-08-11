MSB duyurdu: Personel temini başvurularında süre uzatıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini için başvuru süresinin 17 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının 2026 yılı 2 dönem sözleşmeli er temini, 2026 yılı 3 dönem uzman erbaş temini ve 2026 yılı 4 dönem teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının, son gün olan 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Başvuruların, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden alınacağı kaydedildi.