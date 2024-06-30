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MSB duyurdu: Uzman erbaş temini başvuruları bugün sona erecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekleri hatırlatıldı.

Ayrıca MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtildi.