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MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bölgede devam eden operasyonlar kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya çıktı.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 16'ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."