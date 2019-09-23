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MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.

MSB: F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
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Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi. 

Kaynak: AA

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