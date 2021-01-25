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MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş jetleri ile yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptığı açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.

 

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