MSB: Helikopter, olumsuz hava şartlarından düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Tatvan’da düşen helikopterin kaza kırımına ilişkin, “Ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir. 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.40’ta Tatvan’a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımları ile arama-kurtarma faaliyetleri derhal başlatılmıştır.” denildi.

Tatvan’da düşen helikopterle ilgili bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 05 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır. Kaza kırım ekibi tarafından; ilgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır.

-8’inci Kor. K. Korg. Osman ERBAŞ tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 04 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır.

-04 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir.

“1. pilotun kararı ile uçuş başladı”

-Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1’inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır.

“İntikal esnasında uçuş rotası değiştirildi”

-İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır.

-Tatvan Bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklenmiş, hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapılmıştır.

-İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır.

-Ancak 04 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14:30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.

“Pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir”

Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir.

-Ancak maalesef saat 14:41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

-04 Mart 2021 tarihinde saat 14.40’ta Tatvan’a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımları ile arama-kurtarma faaliyetleri derhal başlatılmıştır.

-Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan şehir merkezinin 7 km. kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 km kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşılmış, 9 şehidimiz ile 4 yaralımızın Tatvan/BİTLİS Hastanesine tahliyeleri sağlanmıştır. Hastaneye tahliye edilen 4 yaralı silah arkadaşımızdan 2 silah arkadaşımız da burada şehit olmuştur.

“Helikopterden kaynaklanan neden yok”

-Olayın meydan gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede;

-Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı,

-Helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı,

“Hava şartları dışında bir dış etki yok”

-Helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı,

-Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir."