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MSB: Hudut hattında kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı dahil 11 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lının da olduğu 11 kişinin yakalandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." bilgisi verildi.