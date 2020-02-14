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MSB: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: İdlib bölgesinde 63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."

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