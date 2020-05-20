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MSB: İdlib'de 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB, İdlib'deki M4 kara yolunda 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını duyurdu.

MSB: İdlib'de 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askerlerinin İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra ettiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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