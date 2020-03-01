MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.
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