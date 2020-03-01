ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denildi.

MSB: İdlib'de uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldü
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

'İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte''İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmekte'

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap