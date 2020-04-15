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MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.

Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.

Kaynak: AA

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