MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." denildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.
Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.
TR-RF mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4’üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/2vwmc7FKzO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2020
Kaynak: AA