MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

MSB 3 bin 97 işçi alımı yapacak. Süreç devam ederken kura sonuçları için bekleyiş başladı. Adaylar daha sonra sözlü sınava alınacak. Şu sıra adayların gündeminde "MSB işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu var.

MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

MSB 3 bin 97 sürekli işçi alımı kura sonuçları şu dakika itibarıyla açıklanmış değil. Yeni haftanın ilk gününde isimlerin ilan edilmesi bekleniyor. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.