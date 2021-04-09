MSB: İzmir'de askeri uçak denize düştü, pilotlar kurtarıldı
İzmir'de KT-1 tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düştüğü 2 pilotun kurtarıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de KT-1 tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını ve 2 pilotun kurtarıldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı."
İzmir Valisi Köşger'den açıklama
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.
İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi.
Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.