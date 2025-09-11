MSB: “Katar’a yönelik alçakça saldırıya karşı tüm imkânlarımızla yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Katar'da Hamas müzakere heyetine yapılan saldırının, İsrail'in, terörizmi devlet politikası haline getirdiğini, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığını, çatışmadan beslendiğini ve barışa tamamen karşı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Milli Mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü de kutlayan Aktürk, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmetle andı..

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve sınır ötesinde Türkiye'nin huzur, güvenlik ile istikrarı için gerçekleştirdiği faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Suriye Harekat Alanları'nda gerçekleştirilen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında ise bugüne kadar 236 kilometre Tel Rıfat'ta, 357 kilometre Münbiç bölgesinde olmak üzere toplam 593 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında ise sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 303 kişinin yakalandığını aktardı.

Bu kapsamda, 726 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği bilgisini veren Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 137, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 49 bin 444 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin savunma kapasitesini ve terörle mücadele etkinliğini artırmak amacıyla askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başlandığını ifade etti.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne önem verildiğinin altını çizen Aktürk, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan terör örgütlerinin bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

"İsrail hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha ekledi"

Tuğamiral Aktürk, İsrail yönetimi tarafından Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinlilere uygulanan mezalimin, Gazze şehir merkezinin işgaliyle birlikte katlanarak arttığını söyledi.

Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımın devam ettiğini belirten Aktürk, "İsrail'in Gazze kentinin çeşitli noktalarında masum insanları, evleri, çadırları ve sığınma merkezlerini hedef alması, gözünün ne derece dönmüş olduğunu ve yaşattığı insani trajedinin boyutlarını ortaya koymaktadır." diye konuştu.

İsrail'in Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklediğini vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

"Böylece İsrail'in, terörizmi devlet politikası haline getirdiği, istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı, çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Uluslararası topluma, İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor, daha fazla sorumluluk üstlenme çağrımızı yineliyoruz. Egemenliğinin açıkça ihlali olan bu saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz."