MSB kaynakları açıkladı: Bedelli askerlikte kışla şartı kalkıyor mu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları son dönemde gündemde olan kışlasız bedelli askerliğin kaldırılmasına yönelik olan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.