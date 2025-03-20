MSB kaynakları açıkladı! 'Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 523'e yükseldi.