MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğramasıyla ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapıln açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."