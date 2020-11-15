MSB, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı'dan (MSB) yapılan açıklamda, "37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır." vurgusu yapıldı.