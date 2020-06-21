MSB: Komandolar Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti." paylaşımında bulunuldu.
Zordur #Komando olmak...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020
Gönlünde vatan ve millet aşkı,
sırtında 40 kg’lık yük...
Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm
Paylaşımda, komandoların operasyon öncesi yaptıkları hazırlıklar ve söyledikleri marşların da yer aldığı bir videoya yer verildi.