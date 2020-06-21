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MSB: Komandolar Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi.

MSB: Komandolar Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
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Milli Savunma Bakanlığı, komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, komandoların operasyon öncesi yaptıkları hazırlıklar ve söyledikleri marşların da yer aldığı bir videoya yer verildi.

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