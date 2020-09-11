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MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiğini açıkladı.

MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, arama kurtarma eğitiminin görüntülerine de yer verildi. 

MSB'nin paylaştığı tweet:

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