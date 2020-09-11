MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiği bildirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, arama kurtarma eğitiminin görüntülerine de yer verildi.
MSB'nin paylaştığı tweet:
Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020