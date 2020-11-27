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MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi." ifadesi yer aldı.