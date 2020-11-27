MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi." ifadesi yer aldı.