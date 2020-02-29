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  • MSB: Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

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