MSB: Odessa'dan yola çıkan mısır yüklü gemi yoluna devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin yoluna devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık izlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."
1⃣ Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.#MSB pic.twitter.com/ER7QM8VpIB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2022