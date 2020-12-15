MSB personel temin edecek! Astsubay alımı başvuruları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı yapacağını duyurdu. MSB personel temini hakkında detaylar yayımlanan ilanda duyuruldu. 11 Aralık'ta başlayan MSB astsubay alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve alıma dair süreçler yayımlanan kılavuzla adaylarla paylaşıldı.

MSB astsubay alımına ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmayan, lisans mezunları için ise 27 yaşından büyük olmayanlar başvurabilecek. Başvuru yapanlarda KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

MSB astsubay alımı başvuru tarihleri

Astsubay alımı için başvurular 11 Aralık'ta başlarken, 25 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular nasıl ve nereden yapılır?

MSB personel temin başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar e-Devlet'e T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile girebilecekler.

Seçim aşamasında adaylar, Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için), Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi (Spor), Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando sınıfı için), Mülakat Sınavı, Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması aşamalarından geçecekler.

Başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleriAnkara'da icra edilecek.

Genel Başvuru Şartları

Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

Sağlık ile İlgili Şartlar

Tüm seçim aşamaları ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;

Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,

Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”, kararlı sağlık raporu talep edilecektir.

U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik "Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar” kararlı sağlık raporu alacaktır.

Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;

En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Per.Tem.D.Bşk.lığına ulaşan sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin ilgili hastaneye başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.

Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.

Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

Özel Şartlar

Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)

TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

Hâlihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenlerden, sözleşmesi kendi kusurları nedeniyle feshedilmiş olmamak, kendi isteği ile sözleşmesini yenilememiş olmak veya ayrılmış olmak, en az üç yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olmak,

Bando sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA’da icra edilecek Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (TABLO-4) başarılı olmak,

Yedek Subay/Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

Silahlı Kuvvetlerde Devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-7’de bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,

Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicil notu, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak.