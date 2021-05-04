MSB: Piyade Er Sarmaşık'ın 29 Nisan'da intihar ettiği belirlenmiştir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1. Komando Tugayı Komutanlığında görev yapan Piyade Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan'da nöbetteyken intihar ettiğinin belirlendiğini, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, basında "Piyade Er Sarmaşık'ın ölümünün intihar değil, şüpheli bir ölüm olduğu" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk bilgiler kapsamında, Piyade Er Caner Sarmaşık'ın 29 Nisan 2021 tarihinde nöbetteyken intihar ettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Tahkikat sonuçlanınca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.