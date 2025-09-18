Google Haberler

MSB: Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur.”

MSB: Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar