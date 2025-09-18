MSB: Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay’ın görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur.”
