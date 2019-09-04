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MSB: S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı.

MSB: S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı
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S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina kentinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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