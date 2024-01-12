MSB: Şehit sayısı 9'a yükseldi

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu. Çatışmalarda 4 personel de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, sızmaya çalışan teröristlerden 15'inin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki operasyonların da sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Bu açıklamanın ardından saat 23.20'de yaralı bir askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı ve şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Bakanlıktan saat 01.16 sıralarında yapılan açıklamada yaralı 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15 oldu.

Saat 01.43'te yapılan son açıklamada şehit sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

CHP MYK, şehitler için olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programını iptal etti. CHP MYK olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı.

Özel, yarın (13 Ocak) CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

Açıklama yapan Genel Başkan Özel, "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İyi Parti, yerel seçim kampı ve aday tanıtım toplantılarını iptal etti

Bu hafta sonu yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantıları yapacak olan İyi Parti, şehit haberleri üzerine kampı ve toplantılarını iptal ettiğini duyurdu.

İyi Parti, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 5 askerin şehit olması, 3'ü ağır 8 askerin ise yaralanması üzerine hafta sonu yapacağı kamp ve toplantıları, Genel Başkan Akşener'in kararı doğrultusunda iptal ettiğini duyurdu.

İyi Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Ruhları şad olsun!"

AKP aday tanıtım toplantısını erteledi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 6 askerin şehit olması üzerine pazar günü yapılacak aday tanıtım toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.

Çelik, açıklamasında şöyle dedi:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."