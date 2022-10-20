MSB: Silahlı Kuvvetlerimiz yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır
MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kimyasal silah iddiaları konusunda açıklama yaptı.
Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır." ifadeleri kullanıldı.