  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. MSB: Silahlı Kuvvetlerimiz yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır
Takip Et

MSB: Silahlı Kuvvetlerimiz yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır

MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır." denildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kimyasal silah iddiaları konusunda açıklama yaptı.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanmamaktadır. Bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Dezenformasyon çabaları TSK'nın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve ahlak dışı yollarla çıkış arayan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır." ifadeleri kullanıldı.