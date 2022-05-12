  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. MSB: Sınır karakoluna havan saldırısında 4 asker yaralandı
Takip Et

MSB: Sınır karakoluna havan saldırısında 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep Karkamış'ta bulunan hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 asker ve bir sivilin yaralandığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti

Türkiye Haberleri

9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye