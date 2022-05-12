MSB: Sınır karakoluna havan saldırısında 4 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep Karkamış'ta bulunan hudut karakoluna teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 asker ve bir sivilin yaralandığını bildirdi.
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep’in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye’nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır.
Yaralılarımız derhâl hastaneye sevkedilerek tedavilerine başlanmıştır. Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."
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