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MSB: Sınırı geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda "hudut kartalları" tarafından, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.