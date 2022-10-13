MSB: Sınırı geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda "hudut kartalları" tarafından, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.