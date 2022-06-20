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MSB: Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, son 7 günde Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i FETÖ'cü, 2’si DEAŞ'lı, 3’ü de PKK’lı olmak üzere 24 kişinin yakalandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11’inin FETÖ, 2’sinin DEAŞ, 3’ünün de PKK’lı olduğu belirlendi." denildi.

 

 