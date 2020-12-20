MSB: Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüldüğü açıklandı.

Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon yapıldığı ve 75 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişinin hududu geçmesi engellendi. Yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalananlar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu da bulunduğu belirtildi.

979 kilometre duvar tamamlandı

Sınır fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında, Suriye hududunda planlanan 837 kilometre sınırdan 832 kilometresi, İran sınırında planlanan 170 kilometre sınırın 147 kilometrelik bölümü tamamlandığı aktarıldı. Böylece toplam 979 kilometre modüler beton duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırıldı.

Suriye harekat alanlarında saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, TSK tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, Suriye harekat alanlarında son bir ayda 29'u DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütlerinden temizlenen harekat alanlarında halen mayın/EYP temizliği sürüyor. Hayatın normalleşmesi amacıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli devam ediliyor.

Azerbaycan'a mayın/EYP temizliği desteği

Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili ise Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek amacıyla tesis edilecek ortak merkezin Ağdam bölgesinde en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve Rusya Federasyonu ile koordineli olarak sürdürülüyor.

Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliği bölgede mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra ediyor.

Azerbaycan ordusuna, 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personelle eğitimler veriliyor.

Açıklamada, "Türkiye olarak, 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"Türkiye iyi komşuluk ilişkilerinden yana"

Bakanlık açıklamasında, Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir."

FETÖ ile mücadele

Açıklamada, Bakanlığın, FETÖ ile mücadelesini kararlılıkta sürdürdüğü, TSK'nın daha da güçlendiği vurgulanarak, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personelin ihraç edildiği, 3 bin 539 personel hakkında idari sürecin devam ettiği bildirildi.

"TSK en az koronavirüs görülen ordulardan"

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlığımıza bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirler kararlı bir şekilde uygulanmaktadır. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulunda 12 bin 447'si Türk, 915'i misafir askeri personel olmak üzere toplam 13 bin 362 öğrenci, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirler çerçevesinde, eğitimlerine devam etmektedir. Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir."