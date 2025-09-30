MSB: Sumud Filosu yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu’nun güvenliğini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç halinde katkı sunacaklarını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir."